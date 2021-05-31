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США подтвердили возобновление санкций против предприятий Беларуси

31.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В число девяти белорусских госкомпаний, в отношении которых США хотят с 3 июня возобновить санкции, войдут ряд промышленных предприятий и Белорусский нефтяной торговый дом.

Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Минфина США.

По его данным, речь идет также о концерне "Белнефтехим" и его американском подразделении. Среди других компаний, по которым могут ударить ограничительные меры - белорусские производители шин и красителей, а также завод по выпуску удобрений.

Официальные лица ЕС ранее сигнализировали, что санкции будут нацелены преимущественно на государственные экономические секторы, близкие к правителю Александру Лукашенко, включая калийную промышленность страны, напоминает Bloomberg.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки 28 мая сообщила, что Вашингтон с 3 июня возобновит действие санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний - в связи с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair.

Кроме того, по согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции в отношении "ключевых фигур режима" Александра Лукашенко.

В заявлении Псаки указывалось что Госдепартамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о необходимости проявлять "крайнюю осторожность" при полетах над этой страной.

 
Теги: Минск
 
 
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В число девяти белорусских госкомпаний, в отношении которых США хотят с 3 июня возобновить санкции, войдут ряд промышленных предприятий и Белорусский нефтяной...
 
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