Юрий Щербацевич завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по стрельбе





Он стал третьим в стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м с результатом 448,9 балла, сообщает НОК Беларуси.





Выше белоруса в итоговом протоколе оказались лишь два представителя Норвегии. Золото досталось Йон-Херманну Хеггу (461 балл), серебро у Хенрика Ларсена (459,9).



