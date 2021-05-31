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Юрий Щербацевич завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по стрельбе

31.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бронзовую медаль проходящего в Хорватии чемпионата Европы по пулевой стрельбе завоевал белорусский спортсмен Юрий Щербацевич.


 
Он стал третьим в стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м с результатом 448,9 балла, сообщает НОК Беларуси.

Выше белоруса в итоговом протоколе оказались лишь два представителя Норвегии. Золото досталось Йон-Херманну Хеггу (461 балл), серебро у Хенрика Ларсена (459,9).
 
 
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Бронзовую медаль проходящего в Хорватии чемпионата Европы по пулевой стрельбе завоевал белорусский спортсмен Юрий Щербацевич.
 
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