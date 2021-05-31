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Яндекс покупает магазин одежды, работающий в Беларуси

31.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Яндекс» оформляет сделку покупки интернет-магазина одежды KupiVIP. Сделка должна быть закрыта во II квартале, после одобрения антимонопольного органа, сообщает компания.

По оценкам, сделка позволит «Яндекс.Маркету» освоиться рынке одежды, обуви и аксессуаров, заполучить хорошую инфраструктуру и базу поставщиков.

Первоначально площадки «Маркет» и KupiVIP будут развиваться параллельно, но со временем будет запущен процесс их интеграции.

Уже решено, что ассортимент KupiVIP появится на маркетплейсе «Яндекса». Магазин будет подключен к «Яндекс Плюсу», а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

Известно, что интернет-магазин KupiVIP работает на рынке с 2008 года. Он предлагает изделия более чем 1 тыс. модных брендов. У магазина более 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков. Он управляет логистическим комплексом в Московской области, способным отгружать более 9 млн заказов в год. Магазин работает в Беларуси и Казахстане. 
 
 
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«Яндекс» оформляет сделку покупки интернет-магазина одежды KupiVIP. Сделка должна быть закрыта во II квартале, после одобрения антимонопольного органа, сообщает...
 
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