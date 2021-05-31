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Больше половины - 66 % опрошенных белорусов отмечают уменьшение зарплат

31.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

66% опрошенных белорусов сообщили, что их зарплата уменьшилась, у 29% она осталась прежней и только у 5% - выросла.

Больше половины - 66 % опрошенных белорусов отмечают уменьшение зарплат
Аналитики системы поиска вакансий в Беларуси GorodRabot.by опросили своих пользователей ‒ как изменилась их зарплата в текущем году.

95% участников опроса ответили, что зарплата уменьшилась или не изменилась.

Опрос проходил на сайте системы и в социальных сетях в период с 17 по 23 мая 2021 года, в опросе приняли участие 1300 экономически активных граждан Беларуси.

Эксперты спросили у своих пользователей ‒ как изменилась ваша зарплата в 2021 году?

66% опрошенных ответили, что их зарплата уменьшилась, 29% ‒ осталась прежней.

Только 5% участников опроса могут похвастаться увеличением зарплаты в этом году.



По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2021 г. составила 1398,2 рубля. В апреле 2020 - 1193,8 рублей. 

Средняя зарплата в апреле выросла на 13,5 рубля — до 1 398,2 рубля, следует из данных Белстата. Однако нужно учитывать, что это сумма без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, а также до уплаты подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть после уплаты налогов средняя апрельская зарплата составила около 1200 рублей, отмечает TUT.BY.

Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в целом по всем отраслям, судя по статистике, в апреле незначительно выросли — на 0,3% (для сравнения: в марте к февралю рост был в 7,8%). При этом реальные зарплаты в здравоохранении и образовании в прошлом месяце упали — на 0,4% и 0,2% к марту соответственно. Для сравнения: в госуправлении этот показатель вырос на 2,9% за этот же период.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1470,4 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1538,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1248,3 рубля в месяц, сообщает Белстат. 

В I квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1400,9 рублей в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 1495,1 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах — 1153,3 рублей в месяц.

По данным Нацбанка, в апреле 2021 г. годовой прирост потребительских цен составил 8,6 процента. Таким образом, рост цен опережает прирост располагаемых ресурсов домашних хозяйств. Поэтому ощущение уменьшения зарплат у большинства белорусов - вполне обосновано.
 
 
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66% опрошенных белорусов сообщили, что их зарплата уменьшилась, у 29% она осталась прежней и только у 5% - выросла.
 
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