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Макей: Суд над россиянкой Сапегой скорее всего пройдет в Беларуси

31.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд над задержанной гражданкой России Софьей Сапегой скорее всего пройдет в Беларуси, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью "Коммерсанту".



"Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", – сказал Макей.

"Она гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси. Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Сапега, как считает обвинение, редактировала Telegram-канал "Черная книга Беларуси", в котором выкладывались личнгые данные белорусских силовиков.

"Во всем мире существует правило о том, что разглашение личных данных категорически запрещено, это является преступлением и жестко наказывается. Эти «демократы», революционеры, действуют методами, которые напоминают мне методы фашиствующей демократии. Если вы обвиняете какого-то представителя правоохранительных структур в том, что он совершил какие-то действия против народа — ну хорошо, тогда давайте сконцентрируемся на этом сотруднике или этом госслужащем. Но когда публикуются данные членов семей, детей — это вызывает омерзение и отвращение. О какой демократии можно в данной ситуации вести речь? – заявил Макей.

Как сообщалось, Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд над задержанной гражданкой России Софьей Сапегой скорее всего пройдет в Беларуси, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью...
 
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