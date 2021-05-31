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Снопков нелепо ответил, что ждет Беларусь в случае жестких санкций

31.05.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экономические санкции не смогут стать причиной изменения политического строя в Беларуси, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Снопков нелепо ответил, что ждет Беларусь в случае жестких санкций

«Я не великий историк, но в экономической истории я не знаю ни одного факта, чтобы напрямую из-за экономических санкций изменился политический строй. Я думаю, это просто их мечты», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в результате санкций падения режима.

В то время Снопков не стал утверждать, что белорусская экономика готова к любым вызовам. «Если введут жесткое эмбарго, конечно, это будет сложно. Но говорить о том, что это существенно повлияет на развитие экономической модели, экономической жизни, на мой взгляд, нельзя. Это не поезд. Нельзя сказать: «Стой, раз-два», — и остановилось всё», — убежден Снопков.

По его словам, экономика инерционна, подвержена определенным процессам во времени. «Меняются товары, рынки, товаропотоки, логистика — всё меняется. И, как говорят наши китайские друзья: «Любой вызов делает нас сильнее». И мы из этого вызова должны выйти более мобильными, гибкими и эффективными. Я бы не демонизировал ситуацию и ее влияние на экономику», — заявил представитель правительства.

Евросоюз готовит четвертый и пятый пакеты санкций в отношении белорусских властей, в том числе секторальные. США возвращают прежние и готовят новые санкции. Позиция ЕС и Соединенных Штатов значительно ужесточилась после вынужденной посадки 23 мая в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задаржания находившихся на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича и его российской подруги Софии Сапеги.

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Теги: Минск
 
 
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Экономические санкции не смогут стать причиной изменения политического строя в Беларуси, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель...
 
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