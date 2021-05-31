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Атмосферные фронты накрыли страну

31.05.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний день весны ожидается влияние прохладной неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов.

Атмосферные фронты накрыли страну

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +13..+15°C;
  • Гомель +15..+17°C;
  • Гродно +15..+17°C;
  • Могилев +14..+16°C;
  • Минск +14..+16°C.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В последний день весны ожидается влияние прохладной неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов.
 
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