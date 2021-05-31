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Атмосферные фронты накрыли страну
Источник материала: Навiны
В последний день весны ожидается влияние прохладной неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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В последний день весны ожидается влияние прохладной неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов.
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