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Не верите в карму? Тогда посмотрите это видео о невезучей самокатчице (видео)

31.05.2021 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже долгое время мы говорим о том, что Правила дорожного движения не поспевают за прогрессом. В частности, до сих пор нет ясности о статусе средств индивидуальной мобильности на электроходу: самокатов, моноколес и всех прочих сегвеев. А они способны передвигаться весьма резво, что ставит под сомнение безопасность их нахождения среди пешеходов. Впрочем, и на проезжей части в большом городе спокойствия не сыскать.

Показательный случай попал на запись видеорегистратора, которую опубликовал пользователь нашего форума с ником priks. На улице Мясникова он увидел двух молодых людей на шеринговых электросамокатах, девушка и парень двигались по проезжей части в направлении Немиги. Девушка, которая ехала первой, решила переместиться на тротуар, но электросамокат на маленьких колесах попросту уткнулся в бордюр, что привело к падению.

— Девушка ехала первой, за ней парень. Движение было не очень активное, но в данном месте хороший тротуар, и как объяснить их поведение, я не знаю. Очень похоже, что люди — не водители от слова совсем, а про ПДД слышали только в школе. Красный их не смутил, после падения они не освободили проезжую часть, а весело общались. То есть банально не осознавали, что они делают. Это и испугало, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

После инцидента, прислушавшись к совету форумчан, наш читатель обратился в техподдержку шеринговой компании, которой, судя по всему, и принадлежат самокаты.

— Реакция была моментальной, что порадовало. Извинились от своего имени, пообещали связаться с данными пользователями. Результат в комментарии под моим видео, так что, на мой взгляд, Eleven молодцы, — считает собеседник.

Вот комментарий, оставленный пользователем Eleven Support под видео нашего читателя: «Спасибо за видео! Вы помогаете делать наш город безопаснее. К сожалению, удалось дозвониться только до одного пользователя. Девушка искренне пообещала больше не нарушать ПДД. Мы хотим ей верить. В противном случае аккаунты будут заблокированы».

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Не верите в карму? Тогда посмотрите это видео о невезучей самокатчице (видео)

 
 
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Уже долгое время мы говорим о том, что Правила дорожного движения не поспевают за прогрессом. В частности, до сих пор нет ясности о статусе средств индивидуальной...
 
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