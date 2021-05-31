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Не верите в карму? Тогда посмотрите это видео о невезучей самокатчице (видео)
Источник материала: Onliner
Уже долгое время мы говорим о том, что Правила дорожного движения не поспевают за прогрессом. В частности, до сих пор нет ясности о статусе средств индивидуальной мобильности на электроходу: самокатов, моноколес и всех прочих сегвеев. А они способны передвигаться весьма резво, что ставит под сомнение безопасность их нахождения среди пешеходов. Впрочем, и на проезжей части в большом городе спокойствия не сыскать.
Показательный случай попал на запись видеорегистратора, которую опубликовал пользователь нашего форума с ником priks. На улице Мясникова он увидел двух молодых людей на шеринговых электросамокатах, девушка и парень двигались по проезжей части в направлении Немиги. Девушка, которая ехала первой, решила переместиться на тротуар, но электросамокат на маленьких колесах попросту уткнулся в бордюр, что привело к падению.
— Девушка ехала первой, за ней парень. Движение было не очень активное, но в данном месте хороший тротуар, и как объяснить их поведение, я не знаю. Очень похоже, что люди — не водители от слова совсем, а про ПДД слышали только в школе. Красный их не смутил, после падения они не освободили проезжую часть, а весело общались. То есть банально не осознавали, что они делают. Это и испугало, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.
После инцидента, прислушавшись к совету форумчан, наш читатель обратился в техподдержку шеринговой компании, которой, судя по всему, и принадлежат самокаты.
— Реакция была моментальной, что порадовало. Извинились от своего имени, пообещали связаться с данными пользователями. Результат в комментарии под моим видео, так что, на мой взгляд, Eleven молодцы, — считает собеседник.
Вот комментарий, оставленный пользователем Eleven Support под
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