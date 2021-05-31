Что такое операционная аренда автомобилей? Узнаём, как это работает

Источник материала: Onliner Сегодня уже не нужно объяснять, что из себя представляет каршеринг. Все мы знаем и более традиционный вид проката автомобилей, когда машины берутся на несколько суток или недель (например, в командировке или отпуске). Но есть еще один тип аренды, который пока не на слуху у простых смертных, — это операционная аренда. Многие считают, что именно за подобной схемой будущее всего мирового автопрома. В нашем регионе этот сегмент пока затрагивает только корпоративные автопарки. Сегодня мы вместе с официальным дистрибьютором Kia в Беларуси продолжаем проект «Автомобиль в деле», в рамках которого рассказываем об особенностях эксплуатации машин в различных бизнес-сферах. В этой статье мы познакомимся с компанией ALD Automotive, которая как раз и предоставляет клиентам операционную аренду автомобилей. На языке предпринимателей это еще называется «оперативным лизингом».

Что за ALD?

Возможно, вы никогда не слышали об этой компании, хотя ALD — это международный лизинговый холдинг со штатом более 6500 сотрудников по всему миру. Штаб-квартира находится во Франции, а сам бизнес зародился еще в середине прошлого века. Какое-то время Беларусь оставалась едва ли не единственной страной в регионе, где не было представительства ALD, но в 2013 году лизинговая компания добралась и до нашего рынка. Про тонкости операционной аренды нам рассказал генеральный директор ООО «АЛД Автомотив» Сергей.

Чем отличается от обычного проката авто?

В первую очередь сроком аренды. Оперативный лизинг — это исключительно долгосрочная аренда автомобилей. Машины предоставляются клиентам минимум на год.

— Поясню, как это работает. Наш клиент заказывает себе партию новых автомобилей. Например, 20 белых Kia Rio с «автоматом» и 1,4-литровым мотором. Мы за свои средства закупаем эти машины, регистрируем их, полностью готовим к эксплуатации, ставим подходящую для текущего сезона резину и поставляем клиенту уже в готовом виде. Перед покупкой мы всегда подробно согласовываем не только марку, модель, комплектацию, но и срок эксплуатации, а также общий пробег. Полное обслуживание автомобиля ложится на наши плечи, — рассказал нам Сергей.

Фактически клиент получает «подписку» на транспортные услуги. Страховка, регулярное обслуживание, внеплановые ремонты, техосмотр, замена и хранение шин и другие расходы покрывает поставщик услуги операционной аренды. Получается, заказчику нужно платить лишь за топливо и мойку. Это позволяет компаниям иметь фиксированные расходы на транспортные услуги. Сумма абонентской платы на протяжении аренды не меняется.





Кто пользуется такой арендой?

Целевыми клиентами такой аренды в Беларуси являются компании, сотрудникам которых нужен служебный транспорт для рабочих нужд — командировок, частых поездок для деловых встреч и т. д. В настоящее время у фирмы порядка 40 клиентов из разных отраслей. Одни берут в аренду одну машину, другим нужен парк из ста автомобилей.

— Если, например, компания ищет автомобиль типа Kia Rio на пять лет с пробегом до 150 тысяч километров за весь срок эксплуатации, то ежемесячная плата составит примерно 350—400 евро по курсу. Напомню, сюда уже включены все расходы на машину, кроме бензина. Плата за пять лет не поменяется — независимо от того, сколько комплектов шин будет сношено, сколько раз автомобиль побывает в ремонте и т. д. Даже такие мелочи, как замена лампочек, щеток и ковриков, производятся за наш счет. Обслуживаем мы машину у официального дилера, даже если она уже не на гарантии, — пояснил Сергей.





Как происходит обслуживание авто?

Если на приборной панели лизингового автомобиля загорелось напоминание, что пора менять, допустим, моторное масло, то клиент отправляет лизинговой компании заявку с описанием проблемы и указывает город, куда ему удобнее заехать на сервис. Главное, чтобы там был официальный дилер марки. После этого специалисты ALD связываются с дилером и согласовывают перечень работ, которые нужно выполнить для такой-то машины. Если при техническом обслуживании выявляются скрытые проблемы, это все согласуется с ALD и ремонтируется. После работ счет выставляется арендодателю — клиент просто уезжает на обслуженной машине.

— При такой схеме работы клиент не чувствует разницы между своим автомобилем и нашим. Он просто ездит на нем и обслуживает у дилера, не задумываясь о стоимости работ. Впрочем, есть вариант, когда наш сотрудник выезжает и сам забирает у клиента машину для того, чтобы обслужить ее. Тогда в заявке на ТО клиенты указывают дату и время, когда им удобно отдать автомобиль на некоторое время. Мы сами организуем перегон на сервис или шиномонтаж и обратно на парковку клиента, — отметил руководитель компании.





А что, если случай негарантийный?

Сейчас в белорусском парке компании более полутысячи автомобилей. Есть экземпляры, у которых пробег превышает 200 тысяч километров. Это значит, что заводская гарантия на такие машины уже не распространяется. Но это, увы, не отменяет поломок, которые могут произойти с любым автомобилем. За чей счет будет производиться внеплановый ремонт?





— Да, действительно, поломки в постгарантийных автомобилях тоже случаются. Выходят из строя в том числе такие дорогостоящие элементы, как, например, двигатель. Если бы у нас был маленький автопарк, исчисляемый десятками машин, то это было бы очень накладно. Но ALD Automotive — это крупная международная организация с парком около 2 миллионов автомобилей по всему миру. Для нас такие дорогостоящие ремонты не так чувствительны — затраты на них «размыты» за счет большой клиентской базы. Это особенность крупного бизнеса по аренде машин — мы можем внепланово чинить несколько двигателей или коробок передач в год, не замечая серьезных финансовых трат, — рассказал топ-менеджер.

— Можно сказать, мы — страховая компания в плане сервиса автомобиля.

Но для того, чтобы внеплановый ремонт оплатила компания, предоставляющая машину в аренду, необходимо заключение дилерского центра, что поломка не связана с нарушением правил эксплуатации автомобиля. Если все «чисто», то ремонт, как правило, не занимает больше одного-двух дней.

Особые отношения с дилерами

Компания сотрудничает с дилерами, закупает у них большое количество машин и обслуживает их на официальном сервисе даже после истечения гарантии. В связи с этим часть затрат на внеплановые ремонты часто берет на себя импортер или даже автопроизводитель. Это называется партнерскими отношениями крупных игроков.

— С дилером Kia мы работаем активно и очень довольны как моделями, так и сервисом. Rio — надежные модели, и мы обслуживаем их на официальном сервисе даже после окончания гарантии, — рассказали нам в компании.

А не проще ли купить машину в кредит самой компании?

Дешевле? Вполне возможно. Проще? Не совсем. Частному лицу может показаться, что операционная аренда — это какая-то бессмысленная услуга. А ведь действительно, платить 350—400 евро можно и за свой автомобиль, взяв его в кредит. Потом еще и продашь, отбив какие-то деньги. Если платить по 350 евро в месяц, то пять лет эксплуатации обойдутся в 21 тысячу евро. А если посчитать все страховки, ТО, шиномонтаж и ремонты, то, скорее всего, покупка своей машины окажется выгоднее. Даже с учетом значительной потери в стоимости. Но это если мы говорим о частном лице или маленькой компании, у которой каждая копейка на счету, а «время» — пока еще не такие уж большие «деньги».

Но если мы говорим о крупном бизнесе с парком в десятки автомобилей, здесь включается важная переменная — финансовое планирование. Оперативный лизинг позволяет до копейки посчитать, во сколько обойдется эксплуатация машин на годы вперед. Сотрудникам компании не нужно беспокоиться о ремонтах, сезонной замене резины и других расходах. Не нужно помнить о страховках и техосмотрах на весь автопарк. Всю эту заботу можно отдать на аутсорсинг, сконцентрировавшись на своем основном бизнесе.





К тому же если, например, компания закрывается или сворачивает какое-то направление своей деятельности, она может подписать с лизинговым партнером соглашение о расторжении договора и, заплатив небольшой штраф (это предусмотрено договором), в одночасье избавиться от автопарка, не понеся серьезных расходов.

Куда деваются машины после клиентов?

Когда компания сдает автомобиль обратно, его, как правило, продают. В случае с Kia машины попадают обратно к дилеру на площадку подержанных авто. Пока в Беларуси ALD не продает подержанные машины физлицам, а вот в Европе эта услуга довольно популярна. Иногда на пригнанных из ЕС автомобилях можно заметить номерные рамки с логотипом компании. Это значит, машины были приобретены на фирменных аукционах.

Впрочем, компания рассматривает возможность расширения своей деятельности и в нашем регионе. Поэтому не исключено, что вскоре мы сможем отказаться от традиционной покупки автомобиля и будем брать машины в долгосрочную аренду. В США и ЕС эта услуга набирает обороты с каждым годом.

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