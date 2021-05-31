В Беларуси запретили стримы незаконных акций, но не их освещение – министр информации

"Во-первых, (запрет касается – ИФ) несанкционированных массовых акций. Во-вторых, в законе говорится только об освещении в режиме реального времени. При помощи таких освещений, говоря журналистским языком, стримов, можно призывать, рекламировать, продвигать, а также координировать протестную толпу, то есть заниматься незаконной деятельностью, прикрываясь обличием ждурналиста", - сказал Перцов.





"Стримы незаконных массовых мероприятий вести нельзя, но освещать в целом журналистам никто не запрещает", - отметил он.





"Те люди, которые пользовались узкими местами для осуществления своей не совсем благородной цели, которые облачались в маску журналиста и пытались заниматься деструктивной, подрывной, даже террористической деятельностью, они получили меньше возможности делать это. СМИ, которые работают по канонам, и эти каноны соответствуют мировым конвенциям, для них, по большому счету, ничего не меняется", - продолжил министр.





пише т interfax.by Глава Мининформа коснулся также новаций, изменяющих деятельность иностранцев на рынке СМИ в Беларуси,т interfax.by





"В течение месяца мы запустим изменения в закон о СМИ. Все иностранные СМИ, во-первых, будут работать по единым законам. В предыдущей версии СМИ, зарегистрированным до определенной даты, предоставлялся карт-бланш", - сказал Перцов.





"Но самое главное, что мы хотим донести до наших читателей, зрителей, пользователей, слушателей, то, что нет никаких независимых СМИ. СМИ, которые независимы от государства – Республики Беларусь, они зависимы от других государств. Они формируют свою политику за деньги и по указанию тех заинтересантов, которые хотят сделать нашей стране всяк не лучше. Это самая главная социальная иллюзия, которая была разрушена за прошедшие полгода. Мы как орган госуправления должны привести в соответствие с законодательством деятельность так называемых независимых по сути иностранных средств массовой информации, средств влияния на умы наших граждан", - заявил министр информации.



