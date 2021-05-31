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В Беларуси запретили стримы незаконных акций, но не их освещение – министр информации

31.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый закон о СМИ запрещает стримы с незаконных массовых акций, но не запрещает их освещение, заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов в эфире телеканала ОНТ.

"Во-первых, (запрет касается – ИФ) несанкционированных массовых акций. Во-вторых, в законе говорится только об освещении в режиме реального времени. При помощи таких освещений, говоря журналистским языком, стримов, можно призывать, рекламировать, продвигать, а также координировать протестную толпу, то есть заниматься незаконной деятельностью, прикрываясь обличием ждурналиста", - сказал Перцов.

"Стримы незаконных массовых мероприятий вести нельзя, но освещать в целом журналистам никто не запрещает", - отметил он.

"Те люди, которые пользовались узкими местами для осуществления своей не совсем благородной цели, которые облачались в маску журналиста и пытались заниматься деструктивной, подрывной, даже террористической деятельностью, они получили меньше возможности делать это. СМИ, которые работают по канонам, и эти каноны соответствуют мировым конвенциям, для них, по большому счету, ничего не меняется", - продолжил министр.

Глава Мининформа коснулся также новаций, изменяющих деятельность иностранцев на рынке СМИ в Беларуси, пишет interfax.by

"В течение месяца мы запустим изменения в закон о СМИ. Все иностранные СМИ, во-первых, будут работать по единым законам. В предыдущей версии СМИ, зарегистрированным до определенной даты, предоставлялся карт-бланш", - сказал Перцов.

"Но самое главное, что мы хотим донести до наших читателей, зрителей, пользователей, слушателей, то, что нет никаких независимых СМИ. СМИ, которые независимы от государства – Республики Беларусь, они зависимы от других государств. Они формируют свою политику за деньги и по указанию тех заинтересантов, которые хотят сделать нашей стране всяк не лучше. Это самая главная социальная иллюзия, которая была разрушена за прошедшие полгода. Мы как орган госуправления должны привести в соответствие с законодательством деятельность так называемых независимых по сути иностранных средств массовой информации, средств влияния на умы наших граждан", - заявил министр информации.
 
 
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Новый закон о СМИ запрещает стримы с незаконных массовых акций, но не запрещает их освещение, заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов в эфире...
 
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