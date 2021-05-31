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На этот раз Лукашенко в Сочи не задержался
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко вернулся в Минске из Сочи после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным вчера во второй половине дня.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул первого".
Надо понимать, ситуация не располагала к тому, чтобы задержаться на отдых. Хотя ранее Александр Лукашенко часто такое практиковал.
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Александр Лукашенко вернулся в Минске из Сочи после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным вчера во второй половине дня.
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