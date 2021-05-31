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Вузы России втрое увеличили число бюджетных мест для белорусских абитуриентов
Источник материала: Партизан
Российские высшие учебные заведения втрое увеличили число бюджетных мест для белорусских абитуриентов. Такая информация, как сообщает корреспондент
Иллюстративное фото
Отбор в вузы России будет проводить специальная комиссия, основываясь на среднем балле аттестата и научных достижениях абитуриентов.
Отметим, что в этом году российские учебные заведения принимают и результаты белорусского централизованного тестирования.
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Российские высшие учебные заведения втрое увеличили число бюджетных мест для белорусских абитуриентов. Такая информация, как сообщает...
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