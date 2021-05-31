ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Беларусь 1": боксерам на олимпийский отбор в Париж нужно добраться только прямым рейсом. Иначе они не попадут на Игры

31.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На канале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором рассказано о критических последствиях для белорусского спорта от ограничений по авиаперелетам.

"Заложниками сегодняшней политической истерии Запада в отношении Минска становятся спортсмены, артисты и обычные люди. Проблема авиаперелетов особенно остро стоит перед нашими спортсменами.

Так, волейболистки в Чехию добирались около суток с ночевкой в Стамбуле, чтобы выступить во втором туре Золотой Евролиги. А вот боксеров ждет еще больший стресс. Сборной страны предстоит выступить на отборочном турнире на Олимпиаду в Токио, который пройдет с 4 по 8 июня в Париже. Но добраться в столицу Франции необходимо только прямым рейсом, в противном случае команде предстоит отбыть десятидневный карантин, а это автоматически лишит наших боксеров возможности выступить и в Париже, и в Токио, пишет pressball.by

Проблема перелета коснулась многих наших сборных: и команду по женской борьбе, и борцов греко-римского стиля. Поедут на автобусе в Польшу и наши гребцы. Команде Владимира Шантаровича предстоит выступить на чемпионате Европы в Познани. Такое неспортивное поведение компаний Евросоюза ставит в неравные условия участников грядущих стартов, что подрывает основополагающие принципы спорта".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На канале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором рассказано о критических последствиях для белорусского спорта от ограничений по авиаперелетам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск еще не решил, будет ли работать американский посол в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by