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Дава раскрыл правду о разрыве с Бузовой и работе на "Доме-2"
31.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян впервые рассказал о расставании с ведущей: блогер назвал причину, которая заставила его отказаться от возлюбленной.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Отношения Бузовой и Манукяна длились полтора года и все были уверены, что пара поженится. Но в январе Бузова неожиданно
Манукян решился на откровение во время детской "Новой волны", где выступил в качестве жюри. В интервью блогер затронул личную жизнь и раскрыл причину разрыва с Бузовой.
"Мы не сошлись характерами, такое случается. Когда любишь, иногда нужно отпустить человека. Во имя любви", - искренне заявил инстаблогер.
Также Дава рассказал о новой работе ведущего телестройки "Дом-2", где когда-то работала Бузова и опроверг все доводы о том, что он специально и назло занял место экс-возлюбленной.
"Ничего не делаю специально и соревнуюсь только с самим собой. Это мой год", - уверенно подытожил Дава.
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Популярный блогер и новый «закадычный друг» Киркорова впервые высказался о неожиданном расставании и новой работе.
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