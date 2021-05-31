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Глава Россотрудничества: как иностранцу избежать проблем при поступлении в РФ
31.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков в
© Sputnik / Артур Лебедев
"По-прежнему очень много ребят подается через Study in Russia ― специальный портал, через который они подают свои данные, чтобы поступить. У нас была определенная проблема в прошлом году, было очень много жалоб, потому что не все смогли приехать", ― рассказал Примаков.
Причина очевидна ― граница закрыта, ее никак не пересечь, и многие студенты-первокурсники, которые сдали все экзамены и поступили, не смогли приехать к местам обучения, рассказал глава Россотрудничества.
Чтобы решить проблему въезда для студентов, велась совместная работа Росстотрудничества с российским Минобрнауки, специальной комиссией заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой. "Постепенно, когда границы открывались, тогда разрешали", добавил Примаков.
"В первую очередь, конечно , нам интересно чтобы они (иностранные студенты) вернулись и помогали экономике и науке своей родной страны. Наверно, нам было бы выгодно, чтобы самые умные и талантливые остались здесь (в России), стали здесь учеными, востребованными. Но это опять же такой побочный эффект возможен. Но основная
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В прошлом году было много жалоб иностранных студентов-первокурсников, которые из-за закрытых границ не смогли доехать до мест обучения, рассказал глава...
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