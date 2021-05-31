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Не остановить: принц Уильям боится мести принца Гарри
31.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям всерьез опасается мести своего брата: супруг Кейт Миддлтон переживает, что в своих откровениях принц Гарри зашел очень далеко.
© REUTERS / POOL
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Принц Уильям всерьез обеспокоен навязчивым стремлением Гарри унизить собственную семью на глазах у мировой общественности.
"Прикрываясь своим психическим здоровьем, он хочет уколоть Уильяма. Гарри обвинил брата в том, что тот бросил его после смерти мамы. Уильям начал переживать за него и ему стыдно, что он не заметил всей серьезности ситуации", - отметил инсайдер из дворца.
Советники королевы с ужасом ожидают новых высказываний опальных Гарри и Меган, а Уильям и вовсе боится мести младшего брата. Будущий король Британии уверен - мятежника не остановить и он продолжит уничтожать свою семью.
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Герцог Кембриджский не может отойти от новой порции откровений младшего брата, который решил уничтожить королевскую семью.
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