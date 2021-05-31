Не остановить: принц Уильям боится мести принца Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям всерьез опасается мести своего брата: супруг Кейт Миддлтон переживает, что в своих откровениях принц Гарри зашел очень далеко.

В начале марта беременная Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, где в пух и прах разнесли королевскую жизнь. После этого мятежник вошел во вкус и нанес родным очередной удар: Гарри снял документальный сериал, где рассказал о сложных периодах из своей биографии и своем ментальном здоровье. И все это в очередной раз шокировало его послушного брата.

Принц Уильям всерьез обеспокоен навязчивым стремлением Гарри унизить собственную семью на глазах у мировой общественности.

"Прикрываясь своим психическим здоровьем, он хочет уколоть Уильяма. Гарри обвинил брата в том, что тот бросил его после смерти мамы. Уильям начал переживать за него и ему стыдно, что он не заметил всей серьезности ситуации", - отметил инсайдер из дворца.

Советники королевы с ужасом ожидают новых высказываний опальных Гарри и Меган, а Уильям и вовсе боится мести младшего брата. Будущий король Британии уверен - мятежника не остановить и он продолжит уничтожать свою семью.

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