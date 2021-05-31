Ситуация на границе с ЕС: очереди меньше не становятся

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят более 2,5 тысяч большегрузов, такие данные на утро понедельника приводит Госпогранкомитет.

Белорусско-литовское направление традиционно самое загруженное - здесь ждут пропуска более 1,5 тысяч грузовиков.

В "Котловке" стоит более 300 машин, в "Каменном Логе" – около 500 авто, в "Привалке" - более 230 грузовиков. ПП "Бенякони" – более 360 большегрузов, а в пункте пропуска "Видзы" стоит около 200 машин.

На латвийском направлении в "Григоровщине" в данный момент пропуска ожидают более 290 машин, в "Урбанах" скопилось порядка 300 большегрузов.

В польском направлении наиболее загружен остается пункт "Брузги" – более 240 единиц транспорта, "Берестовица" и "Козловичи" – более 100 фур в каждом.

Как ранее отмечали в Госпогранкомитете, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь в Литву как наименее затратный в плане заправки.

Но важно учитывать другой момент: продолжается ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), из-за чего вдвое упала его пропускная способность. Реконструкция этого ПП продлится до 2023 года.

Перевозчикам пограничники рекомендуют планировать маршрут с учетом нагрузки в пунктах пропуска. Следить за актуальной информацией об очередях на границе можно на сайте ГПК Беларуси.

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