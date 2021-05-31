Посол США Джули Фишер: Запад должен ответить языком, который Лукашенко способен понять

Источник материала: Салiдарнасць

Почему принудительная посадка самолета вызвала такую быструю и скоординированную реакцию западных стран, чем еще может ответить Запад, почему США и Россия обсуждают белорусский вопрос без Беларуси – посол США в Беларуси Джули Фишер дала эксклюзивное интервью Белсату .





– Изменилось ли что-нибудь в подходе США к отношениям с Беларусью после ареста Романа Протасевича, который президент Байден назвал «возмутительным инцидентом и оскорблением международных норм»?

– С нашей точки зрения не изменилось следующее: поддержка США в отношении народа Беларуси. Она остается неизменной. Изменилось то, насколько отчаянным стал Лукашенко и как далеко он готов зайти, чтобы подавить голоса несогласных.

Мы будем продолжать поддерживать народ Беларуси и будем продолжать реагировать на эти корректировки, изменения и тактику, которую применяет Лукашенко.

– Какие дальнейшие шаги может предпринять правительство США в ответ на такие нападки на политическое инакомыслие и свободу прессы?

– Президент Байден ясно выразился по этому поводу в своем заявлении, опубликованном в начале этой недели. Он поручил нам, своему правительству, своей администрации, действовать совместно с нашими европейскими партнерами для выработки адекватного ответа на эти события.

Очевидно, что Запад должен ответить языком, который Лукашенко способен понять: мы не потерпим такого рода действий, мы не потерпим, чтобы его инструменты репрессий были развернуты в Европе и за пределами Беларуси. Мы также отвергаем использование этих инструментов внутри Беларуси. Поэтому мы сейчас пересматриваем все инструменты, которыми располагаем. И мы собираемся делать это вместе с нашими европейскими партнерами.

– Почему насильственная посадка самолета вызвала такую быструю и скоординированную реакцию западных стран, в то время как на предыдущие санкции ушли месяцы?

– Важно помнить, что событие, которое произошло в воскресенье, конечно же не является единичным случаем. Ваши зрители хорошо понимают, какие шаги предпринимались Лукашенко на протяжении недель, месяцев и лет.

Запад смог так быстро отреагировать, и, если можно так сказать, наши европейские партнеры действовали в данном случае с невероятной скоростью. Это событие произошло на территории двух стран-членов ЕС. На этом рейсе находились граждане многих стран, не только из ЕС, но и с Запада. Попытка выследить журналиста и его спутницу, захватить Протасевича и Сапегу стала абсолютным оскорблением идеалов Запада.

Я думаю, именно поэтому вы стали свидетелями такой незамедлительной реакции со стороны ЕС и всего мира. Это реакция не только Европы, это действительно глобальная реакция.

– Очень скоро президент Путин и Байден будут обсуждать Беларусь. Некоторые эксперты скептически относятся к тому, что эти переговоры будут проходить без представителей Беларуси. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Когда речь зашла о встрече президентов Байдена и Путина, которая состоится в следующем месяце в Женеве, президент Байден и Белый дом были предельно ясны: эта дискуссия – важная возможность понять, сможем ли мы найти какую-то долю стабильности в отношениях между США и Россией.

Повестка дня этой встречи обширна. И это неспроста. Оставим Белому дому возможность самому высказаться по этим вопросам, а пока мы сосредоточимся, очень плотно сосредоточимся на проблеме политических заключенных в Беларуси, необходимости прекращения насилия, которое совершается против народа Беларуси, и важности диалога, содержательного диалога, который может привести к новым выборам в Беларуси.

Именно эти шаги необходимы для разрешения политического кризиса, и мы будем продолжать работать в этом направлении.

– Поддерживают ли США предложение президента Франции пригласить Светлану Тихановскую на саммит «Большой семерки»?

– Cаммит «Большой семерки» – это важный форум, потому что на нем действительно представлен голос ведущих демократий мира, по крайней мере, некоторых из них. Очень важно, что на этой неделе «Большая семерка» ясно высказалась в поддержку народа Беларуси, отвергла то, что Лукашенко сделал в воскресенье, и призвала к освобождению Протасевича и Сапеги, а также политических заключенных. Хотелось бы начать именно с этого.

Что касается планирования саммита… Его будет принимать Великобритания. Так что следующий шаг за ними. Но мы будем продолжать искать любую возможность для взаимодействия с госпожой Тихановской, Координационным советом, другими лидерами, представляющими голоса народа Беларуси, которые стремятся к демократии и верховенству закона в своей стране.

– Давайте вернемся ко встрече Байдена и Путина в Женеве. Не могли бы вы рассказать нам какие-либо подробности о ней?

– Я не знаю, есть ли мне чем поделиться по поводу этой встречи. Но я еще раз отмечу четкий взгляд президента Байдена на то, что произошло недавно в Беларуси. В своем заявлении в понедельник он довольно ясно выразил свое неприятие действий Лукашенко и приверженность США международным нормам и работе с нашими партнерами в Европе для разрешения этого кризиса.

– В предыдущем интервью в студии вы сказали, что можно говорить о Беларуси без Москвы. Мы же видим, что это невозможно.

– Я считаю, что мы можем обсуждать Беларусь без доминирующего фактора в виде Москвы. Но в нынешних условиях, особенно после того, что произошло в минувшие выходные, у России есть возможность отреагировать, есть возможность сыграть конструктивную роль. И мы надеемся, что они смогут это сделать.

– В прошлом интервью вы сказали, что для белорусских властей еще не слишком поздно что-то сделать. Не слишком ли поздно для диалога сейчас?

– Это отличный вопрос. Не поздно, никогда не поздно лидеру начать заботиться о благополучии своего народа. Не поздно решить, что обязательства, которые были взяты в отношении прав человека в стране, могут быть соблюдены. Еще не поздно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Еще не поздно освободить 400 политических заключенных. Многое можно сделать по поводу обеспокоенности Запада и народа Беларуси. Вопрос о том, как можно сотрудничать с Лукашенко на данном этапе, очень сложный, и мы над ним думаем.

– Какой вы видите политическую судьбу Лукашенко?

– Я не уверена, что могу заглянуть в будущее в данном случае.

– Как долго он сможет оставаться на своем посту?

– Одной из тем, которые мы недавно обсуждали, была устойчивость правительства, которое не признает свой народ, не участвует в разговоре с ним и не работает на благо граждан своей страны.

Я по-прежнему сомневаюсь в жизнеспособности правительства, которое так откровенно игнорирует как волю собственного народа, так и нормы международного сообщества.

Тихановская поговорила с советником Байдена по нацбезопасности. Президент США сделал заявление

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной