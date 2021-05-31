Налоговая политика в Беларуси будет засекречена?

На минувшей неделе состоялось заседание консультативного совета по налоговой политике при Минфине, материалы к которому получили гриф «конфиденциально». Означает ли это, что налоговая политика теперь в Беларуси будет засекречена?





Власти не хотят информационного шума

Начало этого года запомнилось предпринимателям письмом Комитета госконтроля, касающегося налогообложения. Контролирующее ведомство в своем письме, направленном в адрес Минфина, фактически предложило увеличить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, так как, по мнению КГК, те занимаются «высокодоходной» деятельностью.

Письмо оперативно появилось в телеграм-каналах и наделало много шума. Ипэшники были недовольны предложениями КГК и стали писать письма в госорганы, а также выступать в СМИ.

Скорее всего, работники госорганов такому повороту событий были не рады, и, видимо, по этой причине материалы к очередному заседанию консультативного совета по налоговой политике при Минфине были направлены с грифом «конфиденциально».

Означает ли это, что теперь налоговая политика в Беларуси будет вестись в тайне от общественности или члены консультативного совета все-таки смогут рассказывать прессе о грядущих изменениях в налоговое законодательство?

В комментарии для БелаПАН, представители консультативного совета отметили, что сильно беспокоиться из-за появления «конфиденциальных» грифов на материалах по налоговым вопросам пока все-таки не стоит.

Госорганы не запрещали представителям делового сообщества обсуждать фискальную тему с прессой, а только ограничили распространение соответствующих материалов.

«Сейчас только начинается процесс обсуждения вопросов, связанных с будущей налоговой политикой. В этот период будут появляться черновые варианты проектов госрешений, и если каждый раз их выкладывать в публичный доступ, то информационного шума может быть больше, чем пользы от этой публичности», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

В то же время бизнес, который формирует основу любой экономики, «должен быть максимально вовлечен в процесс разработки изменений в налоговое законодательство, ведь от характера налоговой политики зависит будущая экономическая активность в стране», добавил эксперт.

«При этом мы считаем, что публичность в обсуждении ключевых вопросов налоговой политики важна», — подчеркнул Швец.

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич также считает, что вопросы налоговой политики должны быть публичными, и засекречивать их, по ее мнению, не нужно.

«Налоговая политика должна быть прозрачной и понятной для всех субъектов хозяйствования, чтобы уходить от потенциальных правонарушений. Поэтому засекречивать налоговую политику абсурдно, и вроде никто этого делать не собирается. Чем больше будет экспертных мнений по фискальным вопросам, тем меньше окажется ошибок в принимаемых госрешениях», — подчеркнула Тарасевич в беседе с корреспондентом БелаПАН.

По ее мнению, не нужно «засекречивать и не доводить до СМИ, что происходит в налоговой политике». «Другое дело, что ситуация в стране непростая, и не хотелось бы, чтобы черновые варианты предложений становились триггером для каких-то общественных волнений», — добавила Тарасевич.

Налоговая политика: кулуары до добра не доведут

Судя по настроениям, бизнес-союзы, как и прежде, намерены открыто обсуждать вопросы налоговой политики с прессой.

«На мой взгляд, любые вопросы, даже самые неприятные и самые острые, бизнесу лучше обсуждать открыто, чем кулуарно» , — подчеркнул в комментарии для БелаПАН эксперт по вопросам налоговой политики, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Сергей Варивода.

К сожалению, решения, принимаемые кулуарно, порой серьезно вредят бизнесу, отмечают представители делового сообщества.

В качестве примера представители бизнес-союзов приводят ситуацию 2018 года, когда готовились изменения в новую редакцию Налогового кодекса. Тогда появилось предложение наделить контролирующие органы правом увеличивать налогооблагаемую базу при проверке предприятий, если будут выявлены хозяйственные операции, целью которых является уменьшение уплачиваемых налогов. Эта норма обсуждалась с представителями бизнес-союзов.

«Рабочая группа по корректировке Налогового кодекса, которая собиралась в 2018 году, рассмотрела этот вопрос и приняла общее решение не включать эту норму в налоговое законодательство. Тем не менее, после каких-то кулуарных обсуждений она вошла в Налоговый кодекс», — вспоминает Варивода.

В результате, с 2019 года налоговые органы могут увеличивать налогооблагаемую базу субъектов хозяйствования, если увидят сделки, целью которых является занижение налогов. Хотя четкие критерии, на основании которых операции по налоговой оптимизации признаются незаконными, бизнесу неизвестны.

«По большому счету можно взять любую сделку и сказать, что она в определенной мере связана и с хозяйственной целью, и также в некоторой степени предполагает минимизацию налоговых платежей. Или компании должны заключать неэффективные сделки с точки зрения бизнеса, но зато самые эффективные с точки зрения пополнения бюджета? Это нонсенс», — подчеркивает Варивода.

Тем не менее, новый вариант статьи 33 Налогового кодекса, на основании которой контролирующие органы могут увеличивать налогооблагаемую базу, вопреки позиции бизнеса вступил в силу.

Применение этой статьи на практике уже вызывает сильное недовольство в деловом сообществе, поэтому «кулуарное» включение изменений в налоговое законодательство бизнес-союзы не поддерживают.

«Мы выступаем за то, чтобы налоговая политика открыто обсуждалась и максимально учитывала мнения тех, кто вносит весомый вклад в белорусскую экономику», — подчеркивает Швец.

В 2021 году, судя по всему, вопросы налоговой политики в Беларуси будут часто обсуждаться. На коллегии Минфина в этом году было заявлено о том, что участие малого и среднего бизнеса в формировании доходов бюджета должно… увеличиваться.

В то же время деловое сообщество придерживается мнения, что налоговая нагрузка между субъектами хозяйствования должна выравниваться, а налоговая нагрузка на экономику… снижаться.

«С учетом отчислений предприятий в ФСЗН налоговая нагрузка на экономику составляет в Беларуси около 40% к ВВП. В то же время по оценкам Всемирного банка, фискальные изъятия, превышающие 35% к ВВП, сдерживают экономический рост. Поэтому в Беларуси необходимо выравнивать налоговую нагрузку между субъектами хозяйствованиями и снижать ее на экономику, а не увеличивать», — резюмировала Жанна Тарасевич.

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