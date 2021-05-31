СМИ: Макей заявил, что российские олигархи готовили в Беларуси провокации

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций, которые готовили российские олигархи после выборов президента Беларуси. Об этом он заявил в интервью газете «КоммерсантЪ» .





«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал Макей.

По его словам, информация, полученная российскими спецслужбами с «конкретными фамилиями и именами олигархов», позволила предотвратить провокации.

Министру также задали уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», — ответил Макей.

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