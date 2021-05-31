Аграрии заготавливают корма

Источник материала: ОНТ

К заготовке кормов приступили аграрии. В целом по стране скошено около 15% трав.

Разница в климатических условиях регионов отражается на результатах. В Брестской области работы проведены практически на 30% полей, Минской – 15, приближаются к столичным аграрии Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, а вот Витебщина пока отстаёт. Травы скошены на считанных гектарах. Хотя в этом году погодные условия не благоприятствуют земледельцам, количество заготовленных кормов близко к тому, что было год назад.

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