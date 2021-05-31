ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Навстречу бизнесу и новым идеям: подписан указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности»

31.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Навстречу бизнесу и новым идеям: подписан указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности»

У белорусов появился новый инструмент инвестирования, а у микро- и малого бизнеса — источник получения финансирования. Подписан Указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности». 

Теперь законодательно урегулировано создание и работа крауд-лендинговых площадок. На них предприниматели, как с опытом, так и начинающие – выставят проекты, а инвесторы (физические и юридические лица) помогут их реализовать финансово. Причём весь процесс пройдёт онлайн и что важно – под контролем Национального банка и в рамках закона. Так же, как предполагают разработчики, новшество поспособствует упрощению ведения бизнеса.

В разработке указа учитывали не только мировой положительный опыт, но и риски, с которыми сталкивались при развитии таких сервисов в других странах. Поэтому в документе есть нормы, которые исключают злоупотребления. В частности, создание финансовых пирамид. А к основателям крауд-лендинговых площадок представляются достаточно серьёзные требования. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусов появился новый инструмент инвестирования, а у микро- и малого бизнеса — источник получения финансирования. Подписан Указ «О сервисах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей заявіў, што затрыманне Пратасевіча і гісторыя пра бомбу – супадзенне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by