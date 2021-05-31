Навстречу бизнесу и новым идеям: подписан указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности»

Источник материала: ОНТ

У белорусов появился новый инструмент инвестирования, а у микро- и малого бизнеса — источник получения финансирования. Подписан Указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности».

Теперь законодательно урегулировано создание и работа крауд-лендинговых площадок. На них предприниматели, как с опытом, так и начинающие – выставят проекты, а инвесторы (физические и юридические лица) помогут их реализовать финансово. Причём весь процесс пройдёт онлайн и что важно – под контролем Национального банка и в рамках закона. Так же, как предполагают разработчики, новшество поспособствует упрощению ведения бизнеса.

В разработке указа учитывали не только мировой положительный опыт, но и риски, с которыми сталкивались при развитии таких сервисов в других странах. Поэтому в документе есть нормы, которые исключают злоупотребления. В частности, создание финансовых пирамид. А к основателям крауд-лендинговых площадок представляются достаточно серьёзные требования.

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