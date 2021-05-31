Тимати публично рассказал о своём выборе в финале шоу «Холостяк»

Источник материала: ОНТ

Российский хип-хоп исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов поделился подробностями финала 8-го сезона шоу «Холостяк». Артист публично обратился к одной из финалисток, модели Алисе Грабовой и пояснил свой выбор. Пост он опубликовал в Instagram .

По словам 37-летнего холостяка, он так и не смог поверить в образ идеальной девушки, которая создала участница.

Тимати признался, что девушка вдохновила его на создание личного произведения.

Сама девушка во время финала расплакалась и сказала: «Когда-нибудь у меня будет свадьба, где не будут выбирать между мной и еще кем-то».

Победительницей шоу стала 21-летняя Екатерина Сафарова. Ей Тимур Юнусов подарил кольцо с бриллиантом в 7,7 карат.



kat_safarova

Фото: instagram.com/timatiofficial





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