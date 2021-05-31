|
Тимати публично рассказал о своём выборе в финале шоу «Холостяк»
Источник материала: ОНТ
Российский хип-хоп исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов поделился подробностями финала 8-го сезона шоу «Холостяк». Артист публично обратился к одной из финалисток, модели Алисе Грабовой и пояснил свой выбор. Пост он опубликовал в
По словам 37-летнего холостяка, он так и не смог поверить в образ идеальной девушки, которая создала участница.
Тимати признался, что девушка вдохновила его на создание личного произведения.
Сама девушка во время финала расплакалась и сказала: «Когда-нибудь у меня будет свадьба, где не будут выбирать между мной и еще кем-то».
Победительницей шоу стала 21-летняя Екатерина Сафарова. Ей Тимур Юнусов подарил кольцо с бриллиантом в 7,7 карат.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский хип-хоп исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов поделился подробностями финала 8-го сезона шоу «Холостяк». Артист публично обратился к одной из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)