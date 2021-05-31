Неизвестные стреляли по людям в торговом центре в США: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

В Майами (США) трое неизвестных открыли стрельбу по собравшимся в банкетном зале.

Более 20 человек пострадали, двое погибли. Злоумышленники открыли огонь по толпе в торговом центре рядом с местом, где проходил концерт. Нападавшие подъехали на белом внедорожнике и начали без разбору стрелять по людям.

Один из пострадавших в критическом состоянии доставлен в больницу. Полиция ищет злоумышленников. В США такие инциденты не редкость. Причина драм – свободное ношение оружия. Сейчас в США на каждые 100 человек приходится 121 единица огнестрельного оружия. От его применения ежедневно гибнут около 100 человек.

В апреле Джо Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия в США «эпидемией» и «международным позором».

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