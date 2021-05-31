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"Челси" эффектно отпраздновал победу с шоу в ночном небе

31.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лондонский "Челси" минимально переиграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч забил Кай Хавертц.

В честь победы "синие" устроили шоу дронов. Яркое представление можно было увидеть в ночном небе над домашним стадионом "Стэмфорд Бридж".

После обратного отчета над ареной появлялись герб и другие атрибуты клуба, кубок Лиги чемпионов, а также – две звезды. Они символизируют две победы в главном еврокубке – в 2012 и 2021 годах.

Это вторая победа "Челси" в Лиге чемпионов. "Манчестер Сити" впервые играл в финале и проиграл. Некоторые эксперты считают, что по вине украинца Александра Зинченко.
 
 
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Лондонский "Челси" минимально переиграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч забил Кай Хавертц.
 
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