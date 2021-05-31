Сивицкий: Почему переговоры длятся так долго? Наступил момент истины

дал ответ ы директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений СИВИЦКИЙ. Почему 5-часовая встреча не увенчалась даже 5-минутным пресс-подходом? О чем говорит то, что Лукашенко не улетел в Минск даже после второго дня переговоров? Что на самом деле обсуждают старые знакомые в путинской резиденции на берегу Черного моря? На эти вопросы газете «Белорусы и рынок»ы директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований





Пятничным вечером состоялась встреча Лукашенко и Путина в «Бочаровом ручье». Тогда еще не было известно, что она будет лишь первой за время затянувшегося визита. Длилась она очень долго - более 5 часов они обсуждали насущные проблемы, но по итогам для журналистов не сказали ничего. Рот на замке держал и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, обычно в подобных случаях радующий журналистов набором стандартно-обтекаемых заявлений.





В субботу Путин прокатил Лукашенко на корабле. Беседа в неформальной обстановке снова была долгой и уж на сей раз Песков вынужден был представить во многом формальный список обсуждавшихся вопросов.





— Как относиться к тому, что ближе к полуночи в пятницу не сказали ни слова для журналистов. Хотя бы устами Пескова?





— Думаю, это прежде всего показывает, что переговоры проходят в крайне конфиденциальном режиме. На них с белорусской стороны присутствует только Александр Лукашенко и никто больше. А это означает, что главная тема переговоров — транзит власти в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Сочи еще в прошлом году и реализация которых предполагает уход Лукашенко с политической сцены.





Поэтому никаких комментариев после таких переговоров белорусская сторона не делает, как и российская. Ведь это очень важный и тонкий вопрос.





— А хотя бы для проформы? Ведь заявлялась очень широкая повестка дня.





— Дежурные заявления и «прорисовки широкой повестки» делаются в последнее время перед каждой встречей Путина и Лукашенко, которые иногда заканчиваются без каких-либо официальных комментариев и пресс-подходов, организации пресс-конференций. Это ширма, за которой прячется еще более важная обсуждаемая тема. И опять же, это говорит о том, что тема, которая обговаривается за закрытыми дверями, является крайне деликатной.





Единственной такой темой является разрешение политического кризиса в Беларуси в соответствии с планом, который Москва в свое время навязала Александру Лукашенко, когда тот впервые приехал к Путину в Сочи после его начала, в сентябре 2020 года.





Этот план предполагает начало общенационального диалога между Лукашенко и представителями оппозиции и гражданского общества. А это в свою очередь предполагает освобождение политических заключенных, прежде всего команды Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, возвращение из изгнания других лидеров оппозиции: Светланы Тихановской, Павла Латушко, Валерия Цепкало. Также одним из пунктов этой программы является запуск конституционной реформы, который предполагает переход от президентской к парламентско-президентской или даже парламентской форме правления. И новые президентские и парламентские выборы, но уже без Лукашенко.





Если белорусский руководитель согласен на такой способ разрешения кризиса, на условиях Москвы, то Кремль готов предоставить некие персональные финансовые гарантии, а также гарантии безопасности его семье.





И последнее. С началом политического кризиса Лукашенко делал все возможное, чтобы саботировать выполнение данных договоренностей, что не могло не иметь ответной реакции со стороны Кремля. РФ начала сокращать финансовую поддержку, а с другой стороны, начала использовать западные санкции для того, чтобы наращивать свое политическое давление на Лукашенко.





Здесь можно вспомнить и историю с «Нафтаном», и вероятно такая же незавидная судьба постигнет размещение белорусских облигаций на российском фондовом рынке. Насколько можно российская сторона оттягивает выделение второго транша прошлогоднего кредита, в итоге перенеся его на последний из возможных месяцев первого полугодия, в котором и обязалась эти 500 млн перечислить.





— Лукашенко остался в Сочи и на воскресенье. Как влияет на переговоры скорая встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом?





— Сейчас настал час истины, потому что эта историческая и очень важная встреча не за горами. На ней российский и американский президенты будут обсуждать пути разрешения политического кризиса, поэтому это также является инструментом давления в руках Москвы. По сути, данная сочинская встреча — это последнее московское предупреждение.





— О чем говорит то, что в первый день переговоров встреча затянулась более чем на 5 часов и завершилась почти в полночь? Стороны обсуждали утилитарные вещи при уходе Лукашенко?





— Думаю, обсуждался весь спектр вопросов, озвученный вечером субботы. И то, что эти переговоры длятся так долго, дает повод предположить, что Лукашенко не намерен отступать, идти на какие-либо уступки. Каждая из сторон старается сформулировать всеобъемлющий список аргументов. Для Александра Лукашенко это поиск причин, почему Москва заинтересована, чтобы он остался у власти и почему должна его поддержать. А Владимир Путин формулирует точку зрения, почему его оппонент должен согласиться на кремлевский план разрешения политического кризиса в Беларуси.

