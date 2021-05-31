Источник материала: UDF



Задержание велосипедиста на одной из акций протеста в Минске . Кадр из видео

Интерфакс

Твит по теме @valyansky — Каковы шансы, что чемпионат Европы по велоспорту всё же пройдёт в Минске?

— НЕ ВЕЛИКИ valyansky

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменен Решение было принято "в свете текущей международной ситуации"

"На заседании правления UEC, которое состоялось сегодня в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии, были приняты важные решения относительно сезона 2021 года и инициатив континентальной конфедерации на следующие четыре года.правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года", - говорится в сообщении.Президент союза Энрико Делла Каса поблагодарил белорусскую федерацию велосипедного спорта и ее президента Наталью Цилинскую за подготовку чемпионата и инициативы по развитию велоспорта в Беларуси. "Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона", - говорится в сообщении.Ранее от участия в чемпионате отказались команды Великобритании, Германии и Нидерландов.Ранее председатель Белорусского фонда спортивной солидарности, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по плаванию Александра Герасименяот лица БССФк Европейскому велосипедному союзу с просьбой сохранить репутацию велосипедного спорта и перенести Чемпионат Европы по велоспорту 2021 из Беларуси.