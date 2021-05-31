ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменен

31.05.2021 09:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменен
Задержание велосипедиста на одной из акций протеста в Минске. Кадр из видео
Европейский велосипедный союз отменил чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке в Минске, сообщает Интерфакс со службой на пресс-службу организации.

"На заседании правления UEC, которое состоялось сегодня в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии, были приняты важные решения относительно сезона 2021 года и инициатив континентальной конфедерации на следующие четыре года. В свете текущей международной ситуации правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Президент союза Энрико Делла Каса поблагодарил белорусскую федерацию велосипедного спорта и ее президента Наталью Цилинскую за подготовку чемпионата и инициативы по развитию велоспорта в Беларуси. "Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона", - говорится в сообщении.

Ранее от участия в чемпионате отказались команды Великобритании, Германии и Нидерландов.

Ранее председатель Белорусского фонда спортивной солидарности, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по плаванию Александра Герасименяот лица БССФ обратилась к Европейскому велосипедному союзу с просьбой сохранить репутацию велосипедного спорта и перенести Чемпионат Европы по велоспорту 2021 из Беларуси.
Твит по теме
Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменен
valyansky @valyansky
— Каковы шансы, что чемпионат Европы по велоспорту всё же пройдёт в Минске?
— НЕ ВЕЛИКИ
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение было принято "в свете текущей международной ситуации"
 
Новости дня
Новости разные
 
«Офицеры приняли вызов» - лишенный звания подполковник КГБ Валерий Костка подал в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by