|
Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменен
Источник материала: UDF
Задержание велосипедиста на одной из акций протеста в Минске. Кадр из видео
"На заседании правления UEC, которое состоялось сегодня в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии, были приняты важные решения относительно сезона 2021 года и инициатив континентальной конфедерации на следующие четыре года. В свете текущей международной ситуации правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Президент союза Энрико Делла Каса поблагодарил белорусскую федерацию велосипедного спорта и ее президента Наталью Цилинскую за подготовку чемпионата и инициативы по развитию велоспорта в Беларуси. "Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона", - говорится в сообщении.
Ранее от участия в чемпионате отказались команды Великобритании, Германии и Нидерландов.
Ранее председатель Белорусского фонда спортивной солидарности, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по плаванию Александра Герасименяот лица БССФ
Твит по теме
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение было принято "в свете текущей международной ситуации"
|
Свежие газеты
Архив (Разное)