|
Неравнодушные напоминают о сестрах Миронцевых: «Мама девочек на пенсии, и много работает, чтобы помочь. Но у нее проблемы со здоровьем»
31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В сети объявлен сбор для семьи сестер-художниц, у одной из которых за решеткой обострились проблемы со здоровьем.
Виктория и Анастасия (слева направо). Фото: TUT.BY
Напомним, суд дал сестрам Миронцевым
В сети призывают
– Девочки очень добрые, смелые и веселые, – отмечают неравнодушные. – Они росли в многодетной семье и мать вырастила одна шестерых дочерей. Мама девочек на пенсии, при этом много работает, чтобы помочь детям. Но у нее проблемы со здоровьем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неравнодушные напоминают о сестрах Миронцевых: «Мама девочек на пенсии, и много работает, чтобы помочь. Но у нее проблемы со здоровьем»
В сети объявлен сбор для семьи сестер-художниц, у одной из которых за решеткой обострились проблемы со здоровьем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)