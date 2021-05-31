В Минске пропала женщина

В Минске продолжаются поиски 66-летней Татьяны Иванович (Смоловской), о судьбе которой более двух недель ничего не известно.





Как сообщает ПСО «Ангел», пенсионерка 16 мая ушла из дома (проживает в столице на Партизанском проспекте, 141) и пропала.

До сих пор родные и близкие не знают о ее местонахождении

16.05.2021 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.