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В Минске пропала женщина
Источник материала: Навiны
В Минске продолжаются поиски 66-летней Татьяны Иванович (Смоловской), о судьбе которой более двух недель ничего не известно.
Как сообщает ПСО «Ангел», пенсионерка 16 мая ушла из дома (проживает в столице на Партизанском проспекте, 141) и пропала.
До сих пор родные и близкие не знают о ее местонахождении
16.05.2021 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
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В Минске продолжаются поиски 66-летней Татьяны Иванович (Смоловской), о судьбе которой более двух недель ничего не известно.
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