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В Минске пропала женщина

31.05.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске продолжаются поиски 66-летней Татьяны Иванович (Смоловской), о судьбе которой более двух недель ничего не известно.

В Минске пропала женщина

Как сообщает ПСО «Ангел», пенсионерка 16 мая ушла из дома (проживает в столице на  Партизанском проспекте, 141) и пропала.

До сих пор родные и близкие не знают о ее местонахождении

16.05.2021 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.  До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

 

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В Минске продолжаются поиски 66-летней Татьяны Иванович (Смоловской), о судьбе которой более двух недель ничего не известно.
 
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