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Самолет Ryanair сел в Берлине из-за сообщения о бомбе
Источник материала: Onliner
Самолет Ryanair, следовавший из Ирландии в Польшу, экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом
Самолет направлялся из Дублина в Краков. В салоне находились 160 пассажиров. Экипаж сам запросил разрешение на посадку. На земле борт встречали экстренные службы, в том числе пожарные расчеты и полиция. Багаж выгрузили на летное поле, где вещи проверили кинологи с собаками.
Пассажиров тем временем отвели в терминал и обеспечили питанием. После всех проверок уже на другом самолете их отправили в Краков.
(будет дополнено)
проточный, исполнение: кран, электричество, 3 кВт, 49×10×6 см
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, сухой ТЭН, 54.3×45×48 см
проточный, исполнение: стандартный, электричество, 7.3 кВт, 16.1×8.6×11.3 см
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Самолет Ryanair, следовавший из Ирландии в Польшу, экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает «Евроньюс»....
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