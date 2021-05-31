Audi разорвало на две части в результате лобовой аварии

Источник материала: Onliner

В субботу вечером под Мстиславлем 39-летний водитель Audi-80, не справившись с управлением, выехал на встречную — прямо под Volvo XC90. Такова предварительная версия ГАИ Могилевской области. От удара Audi разорвало на две части, их выбросило в кювет. А Volvо, оказавшись на обочине, загорелся.









«Водитель Volvo и два его пассажира успели покинуть авто, — сообщили инспекторы. — 16-летней пассажирке Volvo была оказана медицинская помощь, девушка отпущена домой. Водитель Audi с места происшествия скрылся, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан. На момент задержания у водителя имелись признаки алкогольного опьянения».









По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Читайте также: