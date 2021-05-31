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Audi разорвало на две части в результате лобовой аварии

31.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу вечером под Мстиславлем 39-летний водитель Audi-80, не справившись с управлением, выехал на встречную — прямо под Volvo XC90. Такова предварительная версия ГАИ Могилевской области. От удара Audi разорвало на две части, их выбросило в кювет. А Volvо, оказавшись на обочине, загорелся.

Audi разорвало на две части в результате лобовой аварии
Audi разорвало на две части в результате лобовой аварии

«Водитель Volvo и два его пассажира успели покинуть авто, — сообщили инспекторы. — 16-летней пассажирке Volvo была оказана медицинская помощь, девушка отпущена домой. Водитель Audi с места происшествия скрылся, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан. На момент задержания у водителя имелись признаки алкогольного опьянения».

Audi разорвало на две части в результате лобовой аварии
Audi разорвало на две части в результате лобовой аварии

По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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В субботу вечером под Мстиславлем 39-летний водитель Audi-80, не справившись с управлением, выехал на встречную — прямо под Volvo XC90. Такова предварительная версия ГАИ...
 
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