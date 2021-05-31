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Полноприводные «японцы» собрались на Open Subaru Cup
Источник материала: Onliner
По воскресеньям, как водится, в Стайках тихо не бывает. На кольцевой трассе состоялось открытие уже третьего по счету сезона Open Subaru Cup. На трассе можно было увидеть не только Subaru, но и Mitsubishi за компанию с Honda, Audi, даже Tesla приняла вызов. Заезды проводились в формате Time-Attack, главное — обойти оппонентов по секундомеру.
Лучшее время — показатель мастерства и умения справиться не только с волнением, но и с заряженным автомобилем, стремящимся ускользнуть за пределы трассы под воздействием центробежной силы, неправильно выбранной скорости в поворотах.
И в эти моменты к месту приходится спортивная резина типа слик и полуслик. Мягкость и эластичность резины вкупе с разогретым солнечными лучами асфальтом дают на финише дополнительные секунды в сравнении с «гражданскими» шинами.
Соревновались не только на интерес. Победителю обещан ноутбук Lenovo.
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По воскресеньям, как водится, в Стайках тихо не бывает. На кольцевой трассе состоялось открытие уже третьего по счету сезона Open Subaru Cup. На трассе можно было увидеть...
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