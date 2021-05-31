Xiaomi зарядит смартфон целиком за восемь минут

Источник материала: Onliner

Xiaomi показала на видео зарядку смартфона на мощности 200 Вт. Устройство с батареей емкостью 4000 мАч зарядится с нуля до ста процентов за восемь минут. 10% заряда будут в смартфоне уже спустя 44 секунды после подключения к питанию, а 50% — через три минуты.

Помимо этого Xiaomi представила беспроводную зарядку на мощности 120 Вт. Она слегка медленнее, но все равно очень быстрая: 100% энергии будет спустя пятнадцать минут после того, как оставите смартфон на «подушке». Первые 10% набегут за минуту, а 50% окажется через семь минут.

Беспроводная зарядка HyperCharge на 120 Вт пришла на смену 80-ваттной зарядке, которая заряжала смартфон с аккумулятором на 4000 мАч за 19 минут.