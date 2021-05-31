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Xiaomi зарядит смартфон целиком за восемь минут
Источник материала: Onliner
Xiaomi
Помимо этого Xiaomi представила беспроводную зарядку на мощности 120 Вт. Она слегка медленнее, но все равно очень быстрая: 100% энергии будет спустя пятнадцать минут после того, как оставите смартфон на «подушке». Первые 10% набегут за минуту, а 50% окажется через семь минут.
Беспроводная зарядка HyperCharge на 120 Вт пришла на смену 80-ваттной зарядке, которая заряжала смартфон с аккумулятором на 4000 мАч за 19 минут.
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