В разных городах страны эвакуируют школы. Они получили сообщения о взрывных устройствах по почте

Источник материала: Onliner

В последнее утро учебного года нам стали приходить сообщения о странных событиях в некоторых минских школах. Женщина, чей ребенок учится в школе №42 на улице Неманской, написала: «Ребенок сообщил, что поступила информация о минировании. Всех детей вывели, ждут МЧС».

Вал сообщений

42-я школа оказалась не единственной, куда поступили сообщения о минировании. По словам наших читателей, странная картина наблюдается также в СШ №21 и гимназиях №29 и 50.

По всей видимости, внимания почтовых хулиганов удостоились не только школы Минска. Как сообщает издание Могилев.online, подобные письма пришли также в две школы областного города. «Поступила информация от читателя, что заминировали гимназию №1 на Мовчанского. Затем наш читатель сообщил, что в школе №37 началась эвакуация. О других подробностях ничего не известно».

С 09:25 сообщения о минированиях школ стали сыпаться в бот Onliner один за одним. Люди перечисляют объекты, которые, по их словам, встретили утро крайне необычно. «Минское кадетское училище тоже заминировано», «Школам Гродненского района тоже поступило это сообщение про минирование», «В Калинковичах тоже самое».





К списку «заминированных» присоединились гимназия №10 Минска и 16-я средняя школа Мозыря. Пожалуй, это самая масштабная «акция» подобного рода. Сообщения о минировании школ не раз приходили в учебные учреждения, но чтобы в один день и такое количество — такого еще не бывало.

Комментарий милиции

Столичная милиция так комментирует ситуацию: «Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах.

На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Напомним, ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились».