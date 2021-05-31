По данным агентства, экипаж сам запросил посадку у диспетчеров. На борту самолета находились 160 человек.





В аэропорт прибыли экстренные службы, а также правоохранители. К лайнеру были стянуты пожарные машины.





Пассажиры еще раз прошли дополнительный досмотр, багаж выгрузили на летное поле, вещи проверили кинологи с собаками.





Как оказалось, сообщение о минировании было ложным. Пока самолет досматривали специальные службы, пассажиры находились в терминале аэропорта, их обеспечили питанием.





После проверки они отправились в Краков на другом лайнере Ryanair.







