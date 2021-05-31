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Плохие шутки: "заминированный" самолет Ryanair экстренно посадили в Берлине

31.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один борт авиакомпании Ryanair экстренно приземлился из-за сообщения о минировании. Лайнер следовал по маршруту Дублин-Краков, но запросил срочную посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург, передает "Франс-Пресс".

По данным агентства, экипаж сам запросил посадку у диспетчеров. На борту самолета находились 160 человек.

В аэропорт прибыли экстренные службы, а также правоохранители. К лайнеру были стянуты пожарные машины.

Пассажиры еще раз прошли дополнительный досмотр, багаж выгрузили на летное поле, вещи проверили кинологи с собаками.

Как оказалось, сообщение о минировании было ложным. Пока самолет досматривали специальные службы, пассажиры находились в терминале аэропорта, их обеспечили питанием.

После проверки они отправились в Краков на другом лайнере Ryanair.
 
 
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Еще один борт авиакомпании Ryanair экстренно приземлился из-за сообщения о минировании. Лайнер следовал по маршруту Дублин-Краков, но запросил срочную посадку в...
 
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