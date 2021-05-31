Минская милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ

Какие столичные школы "заминировали", в ГУВД Мингорисполкома не указали. Также неизвестно, проводилась ли эвакуация школьников и сотрудников.





"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах", – пояснили в ГУВД.

В школы прибыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения правоохранители проведут проверку.





Напомним, у школьников уже завершился учебный год, 1 июня у выпускников 9-х и 11-х классов начнется экзаменационная кампания.



