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Минская милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ
Источник материала: Партизан
Милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ Минска, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Какие столичные школы "заминировали", в ГУВД Мингорисполкома не указали. Также неизвестно, проводилась ли эвакуация школьников и сотрудников.
"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах", – пояснили в ГУВД.
В школы прибыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения правоохранители проведут проверку.
Напомним, у школьников уже завершился учебный год, 1 июня у выпускников 9-х и 11-х классов начнется экзаменационная кампания.
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Милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ Минска, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
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