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Теперь он старается все делать один

Он забывает важные вещи

Он становится потребителем

Он тратит большие суммы на себя, не посоветовавшись с вами

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие 4 вещи в быту делает мужчина, когда больше не любит женщину В отношениях неизбежны периоды взаимного недовольства, когда мысль о расставании уже не пугает.

Вот 4 вещи в быту, которые типичны для разлюбившего мужчины.Мужчина отгораживается от женщины: даже находясь дома рядом с ней, он постоянно находит занятия, до которых ее не допускает: слушает песни в наушниках, играет в онлайн-игры, читает книги («которые тебе совершенно неинтересны»)… А раньше с удовольствием смотрел вместе фильмы, мог первым предложить заказать еду или почаевничать на кухне. Теперь же супруг мысленно постоянно не здесь, не рядом с вами, не вместе.Вы замечаете, что муж все чаще забывает о вещах, которые связаны с вами. У него постоянно вылетает из головы, что вы собирались вместе пойти за покупками, что он обещал приехать пораньше, что должен был заказать для вас талон к врачу.Отправляясь в магазин, он забывает купить ваши любимые конфеты или маску для лица — те вещи, которые, казалось бы, научился забрасывать в корзинку автоматически. Словом, муж будто подсознательно стирает из памяти все, что связано с вами. Хотя раньше подобного за ним не водилось.Вы замечаете, что вкладываетесь в быт, хозяйство, отношения все больше и больше, а он — все меньше и меньше. С одной стороны, это вполне нормальная для нашего менталитета практика — свалить домашние хлопоты на «бабу». С другой, принимая на себя дополнительные обязанности, обычно мы все же получаем что-то от мужчины взамен.Пусть не физическую помощь, так денежную, «натуральную»: подарки, знаки внимания. А вот если всех этих негласных (но само собой разумеющихся) моментов больше нет, это уже повод насторожиться. Скорее всего, мужчина отлично понимает, что перегибает палку, но его по какой-то причине не беспокоит ваша реакция.Даже если в семье раздельный бюджет, крупные покупки обычно планируются вместе. Вы согласуете, можете ли немного шикануть, на что потом будете жить. Когда мужчина начинает тратить крупные суммы, не посоветовавшись, любая жена задумается.Бывают, конечно, ситуации, когда супруга давно напрашивалась на урок финансового этикета, игнорируя нужды мужа… И вот «не вынесла душа поэта», он психанул и с получки купил себе новый спиннинг по цене космического корабля. Да еще и вместо намеченной обновки для вашего гардероба.Но такие эскапады всегда ожидаемы и большого шока не вызывают. А вот если они входят в систему, если супруг перестал считаться с вами на постоянной основе, то, возможно, пора хорошо подумать, крепко ли вы стоите на своих двоих.Конечно, ни один из этих признаков сам по себе — не повод бить тревогу и выяснять отношения, обостряя их еще больше. Вполне возможно, что вы преувеличиваете и накручиваете себя, что вам просто показалось. Наконец, даже совокупность всех этих признаков — не причина впадать в панику.В любых отношениях неизбежны периоды взаимного отчуждения и недовольства, когда мысль о расставании не пугает и даже кажется желанной. Обычно они проходят. А если не проходят, берегите, в первую очередь, свои нервы. Они, в отличие от мужчины, к вам точно никогда не вернутся.