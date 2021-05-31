Источник материала: UDF



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В результате, после семи подряд недель снижения, валютная корзина выросла на 1,01%. Кстати говоря, это самое сильное недельное падение белорусского рубля к валютной корзине с начала февраля. Стоит отметить, что в середине недели – до начала своего роста – доллар успел обновить минимум с начала года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз по валютам: доллар вырастет на панических настроениях в начале июня Что будет с курсами иностранных валют в самом начале июня?