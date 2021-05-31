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Самолет Ryanair экстренно приземлился в Берлине из-за сообщения о бомбе
31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Самолет Ryanair, следовавший из Ирландии в Польшу, экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
Об этом сообщает «Евроньюс». Пассажиров вывели и покормили, самолет проверили, ничего интересного не нашли.
Самолет направлялся из Дублина в Краков. В салоне находились 160 пассажиров. Экипаж сам запросил разрешение на посадку. На земле борт встречали экстренные службы, в том числе пожарные расчеты и полиция. Багаж выгрузили на летное поле, где вещи проверили кинологи с собаками.
Пассажиров тем временем отвели в терминал и обеспечили питанием. После всех проверок уже на другом самолете их отправили в Краков.
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Самолет направлялся из Дублина в Краков.
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