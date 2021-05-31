София Сапега после суда может быть передана для отбытия наказания в Россию

Россиянка София Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем, после суда может быть передана для отбытия дальнейшего наказания в Россию. Об это в интервью российской газете «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.



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«Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», — отметил министр.

При этом, по его словам, «решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию».

Макей подчеркнул, что Сапега гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси.

«Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен. Насколько мне известно, она вела так называемый сайт карателей», — отметил министр.

Он пояснил, что это телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур, государственных служащих.