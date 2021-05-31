Игравший Тарзана актер погиб с женой в авиакатастрофе

Источник материала: Onliner

Актер Джо Лара погиб при крушении частного самолета, сообщает издание Daily News. Cessna C501 упал в озеро возле городка Смирна в штате Теннесси. Вместе с 58-летним актером на борту была его жена Гвен и еще пять человек. По предварительным данным, выживших нет.

Самолет направлялся из местного аэропорта в международный аэропорт Палм-Бич. Cessna разбился вскоре после взлета, причины крушения пока неизвестны.

MIDDAY UPDATE: Percy Priest Lake Small Jet Crash https://t.co/G12NI69Trk NTSB on scene as lead investigating agency, partnering with the Federal Aviation Administration and local officials. pic.twitter.com/96ywsCe2q4 — Rutherford County Fire Rescue (@RCFireRescue) May 30, 2021

Джо Лара наверняка знаком многим по роли Тарзана в фильмах и сериалах девяностых годов. Актер впервые появился в этом образе в картине «Тарзан на Манхэттене» 1989 года, затем он играл Тарзана в сериале «Тарзан: История приключений». После 2000 года, судя по всему, карьера актера пошла на спад: он практически нигде не снимался.