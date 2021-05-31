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Игравший Тарзана актер погиб с женой в авиакатастрофе
Источник материала: Onliner
Актер Джо Лара погиб при крушении частного самолета,
Самолет направлялся из местного аэропорта в международный аэропорт Палм-Бич. Cessna разбился вскоре после взлета, причины крушения пока неизвестны.
Джо Лара наверняка знаком многим по роли Тарзана в фильмах и сериалах девяностых годов. Актер впервые появился в этом образе в картине «Тарзан на Манхэттене» 1989 года, затем он играл Тарзана в сериале «Тарзан: История приключений». После 2000 года, судя по всему, карьера актера пошла на спад: он практически нигде не снимался.
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