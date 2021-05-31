ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске «заминировали» несколько школ

31.05.2021 10:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Руководство нескольких школ Минска сегодня получило по электронной почте сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

В результате получившие угрозы школы были оцеплены, что привело к срыву проходящих сегодня в учреждениях образования традиционных линеек «Последний звонок».

«На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Напомним, ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились», - сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В соцсетях сообщают о том, что сообщения о мнировании получили школы в Калинковичах, Сморгони и других регионах страны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство нескольких школ Минска сегодня получило по электронной почте сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: доллар вырастет на панических настроениях в начале июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by