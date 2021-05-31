Прогноз по валютам: доллар вырастет на панических настроениях в начале июня









– Прошедшая неделя на внешних валютных рынках была предельно спокойной. Можно отметить снижение пары евро/доллар с 1,2220 до 1,2190, или на 0,2%.

Российский рубль незначительно укрепился к доллару. Доллар в России подешевел с 73,6 до 73,5 российского рубля, или на 0,1%. Евро подешевел с 89,9 до 89,6 российского рубля, или на 0,3%.





Зато на белорусском валютном рынке неделя прошла достаточно бурно. Можно отметить заметный рост сразу трех иностранных валют. Доллар за неделю подорожал на 0,99%. Евро вырос на 0,76%. А российский рубль увеличился на 1,11%.





В результате, после семи подряд недель снижения, валютная корзина выросла на 1,01%. Кстати говоря, это самое сильное недельное падение белорусского рубля к валютной корзине с начала февраля. Стоит отметить, что в середине недели – до начала своего роста – доллар успел обновить минимум с начала года.





Если говорить о причинах роста курсов, в середине недели появились сообщения о дефиците валюты в отдельных банкоматах. Банки попытались ситуацию объяснить временными техническими проблемами. Но, похоже, что на фоне разговоров о новых санкциях со стороны ЕС против Беларуси, резко вырос спрос на валюту и панические настроения со стороны населения. И покупка валюты в конце недели со стороны населения привела к такому эффекту с курсами.





Вероятнее всего эти настроения сохранятся и на начавшейся неделе.





В этой ситуации можно ожидать рост курса доллара до 2,56 белорусского рубля.





Евро может подрасти до 3,11 белорусского рубля.





А российский рубль увеличится до 3,48 белорусского рубля за 100 российских.





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Текст: Владимир Лужнёв