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Кандидат в канцлеры ФРГ призвала к санкциям против "нефтяного бизнеса властей Беларуси"

31.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" призвала расширить санкции против Минска

Кандидат на пост канцлера ФРГ от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала расширить санкции ЕС против белорусских властей в связи с захватом самолета Ryanair и задержанием находившегося в нем блогера и журналиста Романа Протасевича. В интервью изданию Bild в понедельник, 31 мая, она заявила о необходимости ввести штрафные меры в отношении нефтяной отрасли Беларуси.

"Нефтяной бизнес является важнейшим источником (финансирования властей Беларуси. - Ред.). Поэтому в первую очередь необходимо распространить санкции, которые сейчас направлены на отдельных людей, на нефтяные операции", - указала она. 

Вместе с тем Бербок подчеркнула, что режим Александра Лукашенко удерживается, прежде всего, "за счет поддержки Кремля". Поэтому проект строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) является "таким центральным геополитическим вопросом", отметила она далее. 

Лидер "зеленых" против "Северного потока - 2"

Одновременно лидер "зеленых" обвинила правительство ФРГ в двойной стратегии в отношении Украины. 

"С одной стороны, они говорят, что поддерживают санкции Европейского Союза, с другой стороны, федеральное правительство поддерживает газопровод "Северный поток - 2", который именно эти санкции перечеркивает", - заявила она и призвала к отказу от СП-2, жесткому курсу в отношении РФ, но продолжению диалога.

Бербок также выразила готовность к переговорам о создании правительственной коалиции со всеми демократическими партиями, в том числе с Левой партией, позиции которой по ряду тем существенно отличаются от программы "зеленых". Прежде всего, во внешней и европейской политике у "зеленых" имеются "большие расхождения" с левыми, а также отчасти социал-демократами и консервативным блоком ХДС/ХСС, отметила она, приведя в пример политику в отношении России.
 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" призвала расширить санкции против Минска
 
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