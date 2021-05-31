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ОАЭ не будут отменять прямое авиасообщение с Беларусью

31.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эмиратская авиакомпания Flydubai пока не будет отменять рейсы в Минск, расписание остается прежним, сообщили в офисе перевозчика.





При этом авиакомпания продолжает следить за ситуацией вокруг полетов в Беларусь, отметили представители Flydubai.

"Flydubai летает в Минск три раза в неделю, и полеты проходят, как запланировано. Мы продолжаем отслеживать ситуацию", – добавили там.


Отметим, что белорусский авиаперевозчик "Белавиа" также продолжает выполнять полеты из Минска в Дубай.

Прямые рейсы открыты с 19 февраля. Можно воспользоваться услугами белорусского перевозчика во вторник, пятницу и воскресенье.

Flydubai – государственная бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, маршрутная сеть перевозок состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.
 
Теги: Минск
 
 
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Эмиратская авиакомпания Flydubai пока не будет отменять рейсы в Минск, расписание остается прежним, сообщили в офисе перевозчика.
 
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