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ОАЭ не будут отменять прямое авиасообщение с Беларусью
Источник материала: Партизан
Эмиратская авиакомпания Flydubai пока не будет отменять рейсы в Минск, расписание остается прежним, сообщили в офисе перевозчика.
При этом авиакомпания продолжает следить за ситуацией вокруг полетов в Беларусь, отметили представители Flydubai.
"Flydubai летает в Минск три раза в неделю, и полеты проходят, как запланировано. Мы продолжаем отслеживать ситуацию", – добавили там.
Отметим, что белорусский авиаперевозчик "Белавиа" также продолжает выполнять полеты из Минска в Дубай.
Прямые рейсы открыты с 19 февраля. Можно воспользоваться услугами белорусского перевозчика во вторник, пятницу и воскресенье.
Flydubai – государственная бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, маршрутная сеть перевозок состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.
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Эмиратская авиакомпания Flydubai пока не будет отменять рейсы в Минск, расписание остается прежним, сообщили в офисе перевозчика.
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