ОАЭ не будут отменять прямое авиасообщение с Беларусью

















При этом авиакомпания продолжает следить за ситуацией вокруг полетов в Беларусь, отметили представители Flydubai.





"Flydubai летает в Минск три раза в неделю, и полеты проходят, как запланировано. Мы продолжаем отслеживать ситуацию", – добавили там.









Отметим, что белорусский авиаперевозчик "Белавиа" также продолжает выполнять полеты из Минска в Дубай.





Прямые рейсы открыты с 19 февраля. Можно воспользоваться услугами белорусского перевозчика во вторник, пятницу и воскресенье.





Flydubai – государственная бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, маршрутная сеть перевозок состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.







