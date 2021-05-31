31 мая в Москве решается судьба Кудина

Кудин получил недавно документы на экстрадицию.





Напомним, Алексея Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.





После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск. 21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу белорусских властей. Тогда более 300 белорусских спортсменов написали письмо в поддержку Алексея Кудина, а бойца не стали экстрадировать в Беларусь. Четыре последних месяца он находился под арестом в Москве.