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31 мая в Москве решается судьба Кудина
Источник материала: Партизан
31 мая в Московском суде будет проходить слушание дела об экстрадиции известного бойца Алексея Кудина в Беларусь.
Кудин получил недавно документы на экстрадицию.
Напомним, Алексея Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.
После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск. 21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу белорусских властей. Тогда более 300 белорусских спортсменов написали письмо в поддержку Алексея Кудина, а бойца не стали экстрадировать в Беларусь. Четыре последних месяца он находился под арестом в Москве.
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31 мая в Московском суде будет проходить слушание дела об экстрадиции известного бойца Алексея Кудина в Беларусь.
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