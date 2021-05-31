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Артем Проскалович

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Самый большой страх режима — это рабочие, гремящие касками по плитке возле Дома правительства» Экс-чиновник рассказал о настроениях его коллег.

– Самый большой страх Лукашенко и его чиновников – это рабочие, гремящие касками по плитке возле Дома правительства. Кто-то из белорусов никогда не жил по этому принципу, кто-то от него отказался в августе 2020-го, но, наверное, до сих пор были люди, которые придерживались такой философии. Которые жили с установкой «меня это не касается». Сейчас это касается всех, и надо делать выводы. Главное – понять, что мировые аэропорты закрылись для Беларуси не из-за «змагаров» или «загнивающего Запада», а из-за безрассудных действий человека, узурпировавшего власть.Я думаю, каждая ошибка «власти» так или иначе что-то меняет. Конечно, этот человек не станет слабее держаться за свое кресло, не пойдет на уступки из-за закрытия неба. Но последуют экономические потери, из-за которых появится новый виток недовольства. Отвечая на ваш вопрос, я не могу сказать, что ситуация с угоном самолета резко подкосила режим, но в среднесрочной перспективе это было одно из решений, которое приблизило его кончину.Также экс-чиновник рассказал о настроениях его коллег:– Возвращаясь к моим экс-коллегам, сегодня мы наблюдаем волну увольнений из госструктур – людей повально убирают с должностей за то, что еще тем летом они подписывались «не за тех» кандидатов. Плюс, многие из работающих в системе практикуют итальянскую забастовку. Если честно, я не удивлюсь, если самолет посадили «наши» люди. Очень многие действия, которые совершаются во вред режиму, наводят на мысли: может, все это происходит не просто так?