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Все валюты одновременно дорожают уже четвёртый раз подряд утром 31 мая

31.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Все валюты одновременно дорожают уже четвёртый раз подряд утром 31 мая
Иллюстративное фото
Утром в понедельник белорусский рубль девальвируется к доллару, евро и российскому рублю. Стоимость корзины валют выросла на 0,13% до максимума за месяц, но всего неделю назад она была на минимуме за полгода.

Девальвация белорусского рубля замедляется. Так, если в четверг он подешевел к корзине валют на 0,66% (это было максимальное снижение за полгода), то в пятницу на 0,26%, а сегодня всего 0,13%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:25:

Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,5333 BYN/USD — максимума за 24 дня.

Курс евро прибавил всего 0,0005 BYN до 3,0875 BYN/EUR до максимального уровня за 28 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0093 BYN до 3,4541 BYN/100 RUB до максимума почти за два месяца.

Если сравнить с началом мая, то доллар и евро пока находятся в отрицательной зоне, а российский рубль уже выбрался в положительную. Хотя ещё в минувшую среду все три валюты находились ниже уровней начала месяца.

Московская биржа


Российский рубль начал последние весенние торги небольшим укреплением к доллару и евро. Так, к 10 утра курс доллара снизился до 73,30 российских рублей, а евро до 89,38 российских рублей.

Напомним, что в пятницу утром доллар торговался на почти на 30 копеек выше, а евро — на 24 копейки выше.

Доллар сейчас находится на минимуме за 2,5 месяца, а евро на минимуме за два месяца.

Скорее всего, до встречи Байдена с Путиным в середине июня российский рубль будет чувствовать себя хорошо, а вот после неё возможны существенные движения. Их направление будет зависеть от результатов предстоящего мероприятия.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,5333 BYN/USD — максимума за 24 дня.
 
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