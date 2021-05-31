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Все валюты одновременно дорожают уже четвёртый раз подряд утром 31 мая
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Девальвация белорусского рубля замедляется. Так, если в четверг он подешевел к корзине валют на 0,66% (это было максимальное снижение за полгода), то в пятницу на 0,26%, а сегодня всего 0,13%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,5333 BYN/USD — максимума за 24 дня.
Курс евро прибавил всего 0,0005 BYN до 3,0875 BYN/EUR до максимального уровня за 28 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0093 BYN до 3,4541 BYN/100 RUB до максимума почти за два месяца.
Если сравнить с началом мая, то доллар и евро пока находятся в отрицательной зоне, а российский рубль уже выбрался в положительную. Хотя ещё в минувшую среду все три валюты находились ниже уровней начала месяца.
Московская биржа
Российский рубль начал последние весенние торги небольшим укреплением к доллару и евро. Так, к 10 утра курс доллара снизился до 73,30 российских рублей, а евро до 89,38 российских рублей.
Напомним, что в пятницу утром доллар торговался на почти на 30 копеек выше, а евро — на 24 копейки выше.
Доллар сейчас находится на минимуме за 2,5 месяца, а евро на минимуме за два месяца.
Скорее всего, до встречи Байдена с Путиным в середине июня российский рубль будет чувствовать себя хорошо, а вот после неё возможны существенные движения. Их направление будет зависеть от результатов предстоящего мероприятия.
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Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,5333 BYN/USD — максимума за 24 дня.
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