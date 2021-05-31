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Гарик Харламов перестал скрывать новый роман с красавицей-актрисой

31.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гарик Харламов перестал скрывать новый роман с красавицей-актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов. Фото: Борис Кудрявов
О том, что разведенный юморист нашел утешение в объятиях партнерши по сериалу «Гусар» Катерины Ковальчук, впервые заговорили еще осенью. Тогда Гарика Харламова и 27-летнюю актрису, сводную сестру звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук, заметили в Сочи отдыхающими в общей компании. Не укрылось от поклонников и удивительное сходство новой пассии с Кристиной Асмус, прожившей в браке с шоуменом семь лет... Сеть забурлила: «У Харламова роман с «копией Асмус!». Впрочем, сами «виновники» поспешили все опровергнуть.

- С каждой женщиной, замеченной рядом со мной, мне сразу приписывают отношения, - пожаловался Гарик Харламов в одном из интервью. - Вот были мы в караоке, и появилась там Яна Кошкина - все, «они с Кошкиной»! Вышел сериал «Гусар» - все, «он с Катей», ровно через два дня - все, «он с другой Катей»… Все это как-то тупо.

Однако, прошло несколько месяцев - и вот шоумен снова на Красной поляне, и снова рядом с красавицей-актрисой. На этот раз Харламов и Ковальчук отдыхают с еще одной парочкой, чей роман в шоу-бизнесе уже ни для кого не секрет: участниками Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. Похоже, влюбленные решили рассекретиться одновременно: кадрами своих романтических каникул все четверо активно делятся в Инстаграме. Чем не признание в эпоху соцсетей, когда о разводе узнают по взаимной отписке?

Гарик Харламов перестал скрывать новый роман с красавицей-актрисой

Пары не скрывают, что проводят романтические каникулы вместе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Остановились пары в популярном у звезд горном спа-комплексе, где к услугам гостей не только виллы и ресторан, но и бани. Главная местная фишка - горячие чаны, подогреваемые на костре, из которых получаются эффектные фото. В них искупались и девушки, и Илья Прусикин. А вот Гарик Харламов кадрами водных процедур делиться не стал, лишь мужественно позировал на фоне гор. И судя по фото, даже похудел.

Гарик Харламов перестал скрывать новый роман с красавицей-актрисой

Гарик Харламов отдыхает с Катериной Ковальчук в спа-комплексе в Сочи. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Гарик Харламов перестал скрывать отношения с Катериной Ковальчук, с которой встречается больше года. А после того, как Ксения Собчак на всю страну объявила о романе солистов Little Big Таюрской и Прусикина, эти двое тоже решили отказаться от конспирации, - пишут в телеграм-каналах.

Гарик Харламов перестал скрывать новый роман с красавицей-актрисой

Говорят, хрупкая Катерина, в отличие от бывшей жены-карьеристки, окружила Харламова заботой. Замужем она не была, детей нет, выросла в Сыктывкаре в семье с очень скромным достатком. Общежитие с общей кухней, тараканы и заношенная одежда от старших братьев и сестер в ее случае - не преувеличение, а реальность. Только в 17 лет девушка узнала, что ее отец - питерский военный Леонид Ковальчук, а известная актриса Анна Ковальчук - сводная сестра. Переехав в Санкт-Петербург, Катя выучилась на артистку и вот уже шесть лет играет в кино. Самая известная ее роль, после которой молодую звездочку заметили, - в украинском сериале «Крепостная». Кроме того, Ковальчук-младшая успела поработать и в Голливуде: в исторической короткометражке «Рядовой» она сыграла русскую эмигрантку.

Гарик Харламов перестал скрывать новый роман с красавицей-актрисой

Актриса делится эффектными кадрами в чане. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, об отношениях с Гариком Харламовым его партнерша по «Гусару» высказалась лишь однажды, и то очень туманно.

- Он прекрасный актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни, - призналась актриса в интервью.
 
 
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Резидент Comedy Club отдыхает в Сочи с сестрой Анны Ковальчук.
 
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