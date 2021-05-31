Великая красота: фильмы Соррентино, которые нужно посмотреть каждому

Источник материала: Sputnik Беларусь

31 мая - день рождения итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино: звезде Каннского кинофестиваля исполняется 51 год.

Соррентино - один из лучших режиссеров современности. Его фильмы наполнены мрачным сарказмом и яркими образами, за что Соррентино не раз сравнивали с культовым Феллини. И неудивительно, ведь у режиссеров есть множество схожих черт: их фильмы демонстрируют сюрреалистические образы, высмеивают общепринятые ценности, а эксцентричные персонажи влюбляют своими "странностями" и тоской.

Но самая главная и отличительная черта Соррентино - способность смотреть на свои фильмы глазами художника. Вот почему лучшие из них похожи на картины с яркими красками снаружи и богатой историей внутри.

В 51-й день рождения маэстро итальянского кинематографа, Sputnik предлагает окунуться в мир сюрреализма и посмотреть лучшие из фильмов и сериалов Соррентино.

Великая красота

Молодость

Молодой папа

Лоро

Новый папа

Последствия любви

Где бы ты ни был

Изумительный

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